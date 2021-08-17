Жизнь в Кабуле: "Мы не выходим из дома"

Боевики радикального движения "Талибан" патрулируют улицы Кабула.

В интервью телеканалу Euronews молодая журналистка из столицы Афганистана рассказала о внезапных переменах. Ее имя не называется из соображений безопасности.

"Вчера я вернулась домой с работы и затем пошла на базар за покупками. Продавец мне сказал: ты должна вернуться домой, потому что пришла без сопровождения мужчины, а талибы уже здесь. На тебе нет хиджаба или бурки, поэтому талибы могут нанести тебе вред. Я решила сразу вернуться домой. Никогда не могла представить, что Кабул падет так быстро и без какого-либо сопротивления, американцы говорили, что Кабул может пасть в течении семи дней. В Кабуле пока нет безопасного места. Мы остаемся дома и не хотим рисковать. Большинство жителей Кабула не любят талибов и они уверены в предательстве со стороны США и афганского правительства".