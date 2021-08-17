Вот, что делают сейчас талибы в Кабуле

В социальных сетях опубликованы видео, на кадрах которых члены террористического движения "Талибан" осваивают объекты инфраструктуры захваченного ими Кабула.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видео талибы проводят время в детском парке развлечений, спортивном зале, играют в волейбол и прыгают на батуте.

Местных жителей на видео нет, талибы проводят время в компании братьев по оружию.

Напомним, 15 августа войска талибов вошли в Кабул, город сдался без боя. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. В настоящее время западные страны пытаются эвакуировать своих граждан и дипломатов из страны.