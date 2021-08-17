https://news.day.az/world/1370511.html Вот, что делают сейчас талибы в Кабуле - ВИДЕО
Вот, что делают сейчас талибы в Кабуле - ВИДЕО
В социальных сетях опубликованы видео, на кадрах которых члены террористического движения "Талибан" осваивают объекты инфраструктуры захваченного ими Кабула.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видео талибы проводят время в детском парке развлечений, спортивном зале, играют в волейбол и прыгают на батуте.
Местных жителей на видео нет, талибы проводят время в компании братьев по оружию.
Напомним, 15 августа войска талибов вошли в Кабул, город сдался без боя. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. В настоящее время западные страны пытаются эвакуировать своих граждан и дипломатов из страны.
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