В Колумбии задержан лидер международной группировки наркоторговцев

Российские полицейские совместно с коллегами из Интерпола задержали одного из предполагаемых лидеров международной группировки контрабандистов-наркоторговцев, ввозивших наркотики из Южной Америки в Россию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в рамках операции "Курская дуга" в городе Медельин полицейские задержали одного из предполагаемых лидеров преступного сообщества.

"Гражданин Российской Федерации подозревается в организации канала контрабанды произведенных на территории Южной Америки наркотиков через Испанию в Россию для последующего сбыта. В настоящее время полицейские устанавливают его возможные связи с колумбийскими наркокартелями", - заявила Волк.

Отмечается, что задержание злоумышленника стало частью масштабной работы российской полиции по перекрытию международных каналов поставок крупных партий запрещенных веществ. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции из Колумбии в РФ.