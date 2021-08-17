Чавушоглу заявил, что Турция положительно воспринимает послания талибов в Афганистане

Турция на данный момент положительно воспринимает послания радикального движения "Талибан" в Афганистане. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим поддерживать экономическое развитие Афганистана и установление мира и стабильности [в этой стране]. На данный момент мы бы хотели сказать, что положительно воспринимаем сообщения талибов. Мы продолжаем поддерживать диалог со всеми сторонами, включая талибов", - приводит его слова Anadolu.

Между тем 15 августа Чавушоглу заявил, что Анкара приняла все необходимые меры относительно турецких дипломатических миссий в Афганистане и посольство Турции в Кабуле продолжает свою деятельность. Оно готово оказать необходимую помощь тем турецким гражданам, которые захотят покинуть Афганистан.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.​​​​​​