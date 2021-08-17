Ахмад Масуд призвал не верить слухам о своей сдаче талибам

Ахмад Масуд, сын легендарного Ахмад Шаха Масуда и выпускник Королевской военной академии в Сандхерсте, призвал не верить слухам о своей сдаче талибам и приезжать в Панджшер, где вступать в ряды ополчения.

Над регионом уже поднят флаг Северного альянса, а в соцсетях расширяются призывы к мировому сообществу оказать помощь "патриотам"... пока гуманитарную.

Обратим ваше внимание на внешнее сходство Ахмада Масуда со своим отцом, дополненное внешними атрибутами.

В 2001 году, ещё до официального начала войны, Пентагон активно сотрудничал именно с Ахмад Шахом.