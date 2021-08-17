https://news.day.az/world/1370517.html Ахмад Масуд призвал не верить слухам о своей сдаче талибам - ВИДЕО
Ахмад Масуд призвал не верить слухам о своей сдаче талибам - ВИДЕО
Ахмад Масуд, сын легендарного Ахмад Шаха Масуда и выпускник Королевской военной академии в Сандхерсте, призвал не верить слухам о своей сдаче талибам и приезжать в Панджшер, где вступать в ряды ополчения.
Над регионом уже поднят флаг Северного альянса, а в соцсетях расширяются призывы к мировому сообществу оказать помощь "патриотам"... пока гуманитарную.
Обратим ваше внимание на внешнее сходство Ахмада Масуда со своим отцом, дополненное внешними атрибутами.
В 2001 году, ещё до официального начала войны, Пентагон активно сотрудничал именно с Ахмад Шахом.
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