В Узбекистане извинились за неточные данные о самолетах из Афганистана

Представители генпрокуратуры Узбекистана извинились за размещение новости о трех афганских самолетах, которые запросили посадку 15 августа, после чего один из них столкнулся с МиГ-29.

В оригинальном сообщении говорилось, что Embraer 314 и МиГ-29 столкнулись и потерпели крушение в Сурхандарьинской области, позднее новость исчезла из Telegram-канала, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Представители ведомства объяснили, что в непростой ситуации официальные источники могут допускать неточности в распространении информации, которая основана на непроверенных свидетельствах. В прокуратуре также рассказали о "непостоянстве реалий" в Афганистане.

"Точно так же заявление генпрокуратуры в Telegram не было полностью проверено и не было основано на официальной проверенной информации властей", - говорится в сообщении.

16 августа также появились сообщения, что самолет ВВС Афганистана был сбит узбекской системой ПВО, когда пытался нарушить границу.