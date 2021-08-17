https://news.day.az/world/1370549.html Рядом с аэропортом Кабула произошла стрельба
Рядом с аэропортом Кабула произошла стрельба
Выстрелы из автоматического оружия были произведены в районе международного аэропорта Кабула.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, выстрелы были произведены с целью разгона людей, собравшихся в кабульском аэропорту и на прилегающей к нему территории.
Также сообщается, что талибы объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула.
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