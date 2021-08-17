Рядом с аэропортом Кабула произошла стрельба

Выстрелы из автоматического оружия были произведены в районе международного аэропорта Кабула.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, выстрелы были произведены с целью разгона людей, собравшихся в кабульском аэропорту и на прилегающей к нему территории.

Также сообщается, что талибы объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула.