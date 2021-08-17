Тысячи людей эвакуированы из-за лесного пожара на юго-востоке Франции

На юго-востоке Франции из-за сильного лесного пожара были эвакуированы тысячи людей. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя местной пожарной службы.

По словам источника, в результате пожара погибших нет. В настоящий момент с огнем борются порядка 750 пожарных, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Огнем охвачено более четырех тысяч гектаров между коммунами Гонфарон и Кавалер-сюр-Мер. В коммуне Гримо огонь подобрался к постройкам и уничтожил отель и кемпинг. Несколько человек пострадали при попытке спастись от пожара.

Лесной пожар вспыхнул в понедельник в коммуне Гонфарон. За несколько часов он охватил несколько сотен гектаров.