https://news.day.az/world/1370556.html Тревогу объявили в Мексике из-за тропического шторма "Грейс"
Тревогу объявили в Мексике из-за тропического шторма "Грейс"
Тревогу объявили на юго-востоке Мексики из-за приближения тропического шторма "Грейс", сообщает Day.Az со ссылкой на "Пренса Латина".
Прогнозируется, что шторм может превратиться в ураган. На мексиканском полуострове ожидаются сильные ливни, которые могут вызвать наводнения.
Национальный метеорологический центр Мексики заявил, что тропическая депрессия "Грейс", сформировавшаяся в Атлантическом океане, достигла уровня тропического шторма и приближается к восточному побережью Мексики.
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