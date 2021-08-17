Тревогу объявили в Мексике из-за тропического шторма "Грейс"

Тревогу объявили на юго-востоке Мексики из-за приближения тропического шторма "Грейс", сообщает Day.Az со ссылкой на "Пренса Латина".

Прогнозируется, что шторм может превратиться в ураган. На мексиканском полуострове ожидаются сильные ливни, которые могут вызвать наводнения.

Национальный метеорологический центр Мексики заявил, что тропическая депрессия "Грейс", сформировавшаяся в Атлантическом океане, достигла уровня тропического шторма и приближается к восточному побережью Мексики.