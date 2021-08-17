Новый афганский порядок: что изменили талибы после падения Кабула

Всего за сутки жизнь в Кабуле радикально изменилась. Президентский дворец и резиденции местной элиты заняли представители новых властей. В столице Афганистана закрылись крупные магазины, прекратились занятия в вузах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Наступил второй день, как "Талибан" вошел в Кабул. Почти все закрыто, в том числе учебные заведения. Ситуация в Кабуле стремительно меняется. Кабул сегодня живет спокойной жизнью - автомобили спокойно курсируют, а люди идут по своим делам.

Бойцы "Талибана" в здании афганского парламента. Новый главный силовик - руководитель МВД страны уже осваивает кабинет, лакомясь чипсами. Под его контролем и президентский дворец.

Бывший теперь уже президент страны Гани куда-то пропал, New York Times пишет, что прячется в Узбекистане. И кто тут власть - никаких сомнений больше нет.

"Талибан" наводит в Кабуле свои порядки, первым делом меняя символику. И открывая двери тюрем - на свободе сотни заключенных, тоже из числа радикалов.

Так уже было в 96-м. Местные помнят, насколько жесткими могут быть талибы и потому никто им перечить не будет.

"У нас на рынке все нормально, никаких проблем не возникло после того, как Кабул пал. Все хорошо!" - говорит местный житель.

Большинство магазинов, лавок и кафе сегодня закрыты. Их владельцы, как и клиенты, отсиживаются дома, особенно опасаясь за жен и дочерей. Вместе с вводом комендантского часа новая власть уже распорядилась: женщины могут передвигаться по улицам лишь в сопровождении махрама - мужчины-родственника. И шутить с подобным не стоит, даже иностранкам. Вот к сравнению - эфир корреспондента CNN Клариссы Вард до талибов и теперь, когда они пришли.

Но те, кто работал на западных военных, в случае этого мужчины - на бундесвер, очень боятся за себя и родных.

"Люди напуганы, все закрыто, мы не знаем, что будет. Надеюсь, Германия поможет мне и моей семье эвакуироваться", - пояснил мужчина.

Талибы обещали не трогать никого из гражданских, а также - иностранных дипломатов. Но вслед за американцами эвакуировались и другие западные дипмиссии. Всех афганцев, сотрудничавших с ними, просто бросили. Зато забрали несколько сотен служебных собак - все-таки в ответе за тех, кого приручили.