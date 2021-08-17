https://news.day.az/world/1370561.html Аэропорт в Кабуле возобновит работу 21 августа
Аэропорт в Кабуле возобновит работу 21 августа
Аэропорт Кабула будет открыт для гражданских лиц 21 августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности аэропорта.
"Источник в службе безопасности аэропорта заявил, что открытие аэропорта для гражданских лиц произойдет в субботу", - сообщает телеканал.
Ранее cообщалось, что выстрелы из автоматического оружия были произведены в районе международного аэропорта Кабула.
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