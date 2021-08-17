Германия приостанавливает экономическую помощь Афганистану

Германия прекращает оказание экономической помощи Афганистану, где власть захватили представители радикального движения "Талибан".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство DPA.

Ранее о том, что ФРГ не даст Афганистану "больше ни цента" в случае захвата власти талибами, предупреждал глава МИД Хайко Маас. По его данным, Берлин "ежегодно выделял стране по 430 млн евро". На текущий год было заложено 250 млн евро.