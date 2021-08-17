Комитет защиты журналистов Афганистана заявил об угрозе жизням работников СМИ

Комитет защиты журналистов Афганистана выразил во вторник озабоченность по поводу безопасности сотрудников афганских СМИ и призвал США обеспечить охрану их жизней. Об этом сообщило агентство The Khaama Press, передает Day.Az.

"В условиях, когда движение "Талибан" контролирует почти 100% территории Афганистана, Комитет защиты журналистов выражает озабоченность по поводу безопасности работников афганских СМИ, как мужчин, так и женщин, и обращается к США с призывом обеспечить охрану их жизней, - цитирует агентство заявление комитета. - Комитет просит США облегчить афганским журналистам безопасный выезд из страны и ускоренное получение виз".

"США несут особую ответственность за афганских журналистов, которые обеспечивают живой поток информации и сообщают всему миру о событиях в своей стране, - отмечает комитет. - Администрация Байдена может и должна сделать все возможное для защиты свободы печати и обеспечения прав афганских журналистов и других работников СМИ".

По данным агентства, в первый же день входа талибов в Кабул Национальное радио Афганистана и Телевидение Республики Афганистан прекратили вещание в прямом эфире, сотрудников распустили по домам. Охранников телеканалов Shamshad и TOLO News разоружили, TOLO News больше не вещает в прямом эфире. Талибы заявили, что берут на себя обеспечение безопасности этих телеканалов.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.