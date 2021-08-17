В «Талибане» заявили, что США должны вывести войска из Афганистана до 11 сентября

Представитель организации "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что Соединенные Штаты должны вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Власти США должны были вывести свои войска из Афганистана и уже нарушили сроки, прописанные в соглашении, которое было заключено в Дохе. Потом было объявлено, что они выведут все свои силы к 11 сентября, так что они должны сделать это в указанный срок, но мы обязуемся не нападать на них. И мы этого не делали", - сказал Шахин.

Ранее талибы объявили о временной приостановке всех вылетов из международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло - из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

Фото: Matt Robinson/Reuters