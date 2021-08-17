Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой государства

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 17 августа он написал на своей странице в Twitter.

"Согласно Конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом", - сообщил он.

Вместе с тем Салех призвал граждан Афганистана сопротивляться боевикам движения "Талибан".

"Присоединяйтесь к сопротивлению", - написал он, заявив, что, в отличие от США и НАТО афганцы не теряли духа, и впереди у них огромные возможности.

Как сообщали источники во вторник, силы Амруллы Салеха начали бои с талибами в Панджшере, им уже удалось отбить район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее в этот день газета The Hindu писала, что силы Салеха отступили к "единственному оплоту" Афганистана после наступления талибов - провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.

15 августа боевики "Талибана" вошли в Кабул, после чего объявили "окончание войны" в Афганистане, назвав это "освобождением страны". Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой "избежать бойни".

По словам американского президента Джо Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода войск США из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.