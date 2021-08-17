https://news.day.az/world/1370602.html Давки и стрельбы в аэропорту Кабула - погибли 40 человек
Давки и стрельбы в аэропорту Кабула - погибли 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли с понедельника в результате давки и стрельбы в международном аэропорту Кабула.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал TOLO News.
Согласно информации, люди погибли в результате "применения иностранными силами огнестрельного оружия", а также из-за давки. Он призвал население не приходить к воздушной гавани и "не прислушиваться к ложным слухам, что можно улететь за границу".
Во вторник после небольшого перерыва возобновилась эвакуация из Кабула самолетами ВВС США персонала американского посольства и афганцев, сотрудничавших с американским воинским контингентом.
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