https://news.day.az/world/1370607.html У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение
У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано во вторник возле архипелага Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 731 км к юго-востоку от столицы Фиджи города Сува с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 185 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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