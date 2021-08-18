Израиль нанес ракетный удар по объектам проиранских формирований в Сирии

Армия Израиля подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что ракетный удар был нанесен по объектам проиранских формирований.