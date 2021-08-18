https://news.day.az/world/1370613.html Израиль нанес ракетный удар по объектам проиранских формирований в Сирии - ВИДЕО
Израиль нанес ракетный удар по объектам проиранских формирований в Сирии - ВИДЕО
Армия Израиля подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что ракетный удар был нанесен по объектам проиранских формирований.
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