https://news.day.az/world/1370620.html Число погибших в результате землетрясения в Гаити приближается к 2 тыс.
Число погибших в результате землетрясения в Гаити приближается к 2 тыс.
Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 941, ранены более 9 тыс. человек.
Об этом сообщило управление гражданской защиты республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1 941 погибшего: 1 597 - в департаменте Юг, 205 - в департаменте Гранд-Анс, 137 - в департаменте Нипп и двоих - в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано более чем 9 тыс. раненых", - говорится в заявлении ведомства.
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