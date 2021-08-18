https://news.day.az/world/1370621.html Совет ООН по правам человека проведет спецсессию по Афганистану
Совет ООН по правам человека проведет спецсессию по Афганистану
Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет 24 августа в Женеве специальную сессию, посвященную ситуации в Афганистане.
Об этом сообщила пресс-служба СПЧ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что спецсессия созывается 24 августа по просьбе Афганистана, Пакистана и координатора Организации исламского сотрудничества в связи с "серьезной обеспокоенностью положением в Афганистане". Эту просьбу поддержали в общей сложности 89 государств.
Большинство делегаций выступят на сессии в формате телеконференции.
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