Фармацевту в США грозит более века тюрьмы

Фармацевт из Чикаго (штат Иллинойс) был арестован за продажу удостоверений о вакцинации от коронавируса. Как сообщил во вторник Минюст США, за каждый из 12 вменяемых пунктов обвинения ему может грозить до 10 лет тюремного заключения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям ведомства, 34-летний Чжао Тантан продал в марте и апреле этого года 125 сертификатов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США через онлайн-платформу 11 различным покупателям. Каждое удостоверение о пройденной вакцинации он оценивал в $10. Власти предъявили ему обвинения в краже государственной собственности.

"Намеренно продавая карты вакцинации для невакцинированных, [злоумышленник] подвергает миллионы американцев риску травмы или смерти", - приводятся в пресс-релизе слова Эммерсона Бьюи, агента ФБР, ведущего это дело, который добавил, что "назначение такой малой цены за безопасность нашего народа - это не только оскорбление тем, кто вносит свой вклад в борьбу с COVID-19, но и федеральное преступление с серьезными последствиями".