На борту судна в Атлантике от голода и жажды погибли около 50 мигрантов

Почти 50 нелегальных мигрантов погибли от голода и жажды на борту судна при попытке добраться до Канарских островов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета Pais.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), судно с 54 мигрантами из различных африканских стран отплыло от берегов Марокко второго августа. Уже через один или два дня после отплытия судно легло в дрейф в Атлантическом океане из-за поломки двигателя. Еще через несколько дней на судне кончились запасы еды и воды, и люди, по словам выживших, начали умирать один за другим.

В понедельник судно было обнаружено у мавританского побережья в районе города Нуадибу. Сотрудники береговой охраны обнаружили на его борту только семь выживших - женщину и шестерых мужчин. Остальные 47 человек погибли.

Канарские острова переживают самый тяжелый миграционный кризис с 2006 года. В общей сложности за прошлый год по морю и по суше в Испанию попали 41,8 тысячи мигрантов. Только на Канары прибыли более 23 тысяч, на 750% больше, чем годом ранее.