https://news.day.az/world/1370629.html Свыше 7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
Свыше 7 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 034 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 708 379 заболевших, из них скончались 7 867.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 7 416 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило - 585 298.
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