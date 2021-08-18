Мировая статистика по коронавирусу

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 209 396 015 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 37 896 582 человек, в Индии - 32 285 101, в Бразилии - 20 417 204.

По данным сайта, от коронавируса скончался 4 394 971 человек, выздоровели - 187 684 095.