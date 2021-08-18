В Узбекистане выявлен еще 851 случай заражения коронавирусом

По состоянию на 17 августа 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 145 615 (+851), передает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

Случаи новых заболеваний:

85 человек в Республике Каракалпакстан,

35 человек в Андижанской области,

21 человек в Бухарской области,

49 человек в Джизакской области,

21 человек в Кашкадарьинской области,

17 человек в Навоийской области,

25 человек в Наманганской области,

95 человек в Самаркандской области,

25 человек в Сырдарьинской области,

75 человек в Сурхандарьинской области,

88 человек в Ферганской области,

27 человек в Хорезмской области,

97 человек в Ташкентской области,

191 человек было выявлено больных коронавирусом в Ташкенте.

В Ташкенте вылечен 121 пациент, по республике было вылечено 138 230 (+773) человек, показатель выздоровления составляет 95%.

Также умерли 7 пациентов с коронавирусом 3 пациента от пневмонии, а число умерших от болезни составило 994 человека.