В Узбекистане выявлен еще 851 случай заражения коронавирусом
По состоянию на 17 августа 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 145 615 (+851), передает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Случаи новых заболеваний:
85 человек в Республике Каракалпакстан,
35 человек в Андижанской области,
21 человек в Бухарской области,
49 человек в Джизакской области,
21 человек в Кашкадарьинской области,
17 человек в Навоийской области,
25 человек в Наманганской области,
95 человек в Самаркандской области,
25 человек в Сырдарьинской области,
75 человек в Сурхандарьинской области,
88 человек в Ферганской области,
27 человек в Хорезмской области,
97 человек в Ташкентской области,
191 человек было выявлено больных коронавирусом в Ташкенте.
В Ташкенте вылечен 121 пациент, по республике было вылечено 138 230 (+773) человек, показатель выздоровления составляет 95%.
Также умерли 7 пациентов с коронавирусом 3 пациента от пневмонии, а число умерших от болезни составило 994 человека.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре