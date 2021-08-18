Талибы потребовали от мирных граждан сдать оружие и боеприпасы

Представитель радикального движения "Талибан" заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы членам движения, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана", - заявил официальный представитель движения.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.