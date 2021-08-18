Венгрия изнывает от жары

Мелкое пресноводное озеро Веленце, расположенное в центральной части Венгрии долгие годы было убежищем для более 100 видов птиц, десятков видов рыб и толп туристов, которые летом приезжали сюда искупаться и освежиться, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Но сейчас многие посетители озера, как животные, так и люди, исчезли, поскольку из-за сильной жары уровень воды упал до критической отметки, что, по словам активистов и экспертов по окружающей среде, угрожает третьему по величине природному озеру страны экономическим и экологическим кризисом.

Петер Вас, основатель движения "Граждане за озеро Веленце": "Обычно глубина здесь 170-180 сантиметров. А вчера вечером я проверял - уровень всего 78 сантиметров".

Некоторые эксперты считают, что разрушительные для водоема последствия вызваны изменением климата и недостаточно развитой смежной инфраструктурой. Озеро потеряло почти половину воды за последние два года, летняя жара привела к ускорению испарения и ухудшению качества воды.

Золтан Шипошедь, Euronews: "Раньше эта илистая пустошь была покрыта густым камышом, и до прошлого года глубина здесь была около метра. Озеро можно было бы пополнять из двух водохранилищ, но одно из них находится в ужасном состоянии, а другое используется для разведения рыбы".

Мелководные болота на западном берегу озера полностью высохли, и многие птицы, которых обычно можно увидеть в этом птичьем заповеднике, исчезли.

Гитта Папп, местная учительница: "Здесь было полно птиц. Когда тростник срезали, из машины с главной дороги можно было видеть целые стаи. А теперь я спрашиваю, где эти бедные птички?"

По данным венгерских метеорологов, после затяжной холодной весны нынешний июнь в стране выдался самым жарким с 1901 года, а июль - за всю историю наблюдений.