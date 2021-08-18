Россия начала военные учения в Таджикистане

Российские военные начали учения в Таджикистане на фоне захвата боевиками движения "Талибан" Кабула и установления их власти в соседнем Афганистане. Длина таджикско-афганской границы - 1300 километров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, около тысячи военнослужащих крупнейшей за границей 201-ой военной базы месяц будут оттачивать боевые навыки на местных полигонах. В частности они выполнят стрельбу из минометов, реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и "Акация", отработают борьбу с беспилотниками и танками, а также защиту от радиологического, биологического и химического оружия.

Это уже третьи российские учения в регионе за последние недели. Предыдущие, совместные с Таджикистаном и Узбекистаном маневры закончились только 10 августа.

Россия пообещала защитить союзников в случае нападения афганских боевиков и усилила контингент 201-ой базы.