Сотрудники посольства США уничтожили паспорта ряда афганцев

Сотрудники посольства США в Афганистане уничтожили паспорта ряда афганцев, когда уничтожали документы и оборудовании в преддверии эвакуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил офис конгрессмена Энди Кима.

"Приемы по визовым... вопросам в посольстве были отменены, и паспорта, которыми располагало посольство, были уничтожены", - приводит его заявление телеканал CNN.

Предполагается, что документы были уничтожены, чтобы их обладатели не стали жертвами "Талибана".

"Нам придется... по-другому проверять людей без паспортов, например, по номерам их телефонов. Во многих случаях мы знаем их контактные данные и номера телефонов, и таким образом нам придется их идентифицировать", - заявил CNN конгрессмен Том Малиновский.