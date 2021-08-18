Android-смартфонами можно будет управлять лицом

Android-телефоном можно будет управлять при помощи мимики. Одно из нововведений 12-й версии операционной системы - возможность привязать то или иное выражение лица к определенным действиям с телефоном. Выбирать можно из следующего списка: это поднятие бровей, открытие рта, движение глаз влево-вправо и вверх-вниз. При помощи этого мимического арсенала можно прокручивать страницы, открывать настройки и вызывать уведомления, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Можно настроить степень чувствительности - насколько ярко выраженным должно быть соответствующее выражение лица, чтобы ограничить возможность случайных действий. Сама 12-я версия Android еще находится в стадии бета-тестирования, и ее появление на телефонах стоит ждать к концу года. Управление мимикой также должно стать доступным к этому времени.

Очевидно, что эта функция может быть полезна для тех, кто испытывает трудности с сенсорным управлением, а пользоваться голосовыми командами не может по тем или иным причинам. К примеру - в общественном транспорте или поздним вечером, когда все спят.

***

За год число атак вирусов-вымогателей увеличилось на 64%. Такие неутешительные данные приводит в своем исследовании компания Barracuda Networks.

Значительное число атак приходится на так называемые инфраструктурные компании - то есть бизнес, оперирующий на значительной территории и обслуживающий большое количество людей. От деятельности таких компаний напрямую зависит снабжение населения критически важными продуктами и услугами. Тут стоит вспомнить майскую атаку на американскую нефтеперекачивающую компанию Colonial Pipeline, которая обеспечивает топливом большую часть юго-востока США.

Буквально на днях было совершено нападение на еще одну компанию, которую также можно отнести к инфраструктурным - на глобального поставщика IT-сервисов Accenture. Вымогатели, зашифровавшие 6 терабайт данных, просят выкуп в 50 миллионов долларов.

Также в числе частых целей хакеров - сфера туризма, муниципальные и медицинские организации. Последние стали привлекать внимание вымогателей еще в прошлом году. На волне пандемии атакам подверглись как исследовательские компании, ведущие разработки, связанные с коронавирусом, так и госпитали, где в том числе проводилось тестирование вакцин и лекарств.

Из последних инцидентов, связанных со здравоохранением, - атака на IT-инфраструктуру компании Memorial Health System, которая управляет 64 больницами в двух штатах США. Вирус парализовал работу сразу в нескольких клиниках, из которых пришлось в срочном порядке переводить пациентов. Всего же в текущем году только в США было зафиксировано почти 40 атак на объекты здравоохранения.

Число атак на критически важные инфраструктурные объекты и медицинские учреждения растет даже несмотря на то, что после ряда подобных инцидентов хакерами-вымогателями заинтересовались правительственные структуры. А сами злоумышленники в правилах использования своего программного обеспечения для взлома даже прописали отдельные пункты, в которых запрещается шифровать и вымогатель данные у компании, от чьей деятельности может зависеть здоровье и жизни людей.