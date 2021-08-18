Жуткое ДТП в России: погибло трое человек, восемь пострадало

В Кабардино-Балкарии столкнулись легковушка, маршрутное такси и грейдер. 

Day.Az со ссылкой на Вести представляет вашему вниманию кадры жуткого ДТП, вследствие чего погибло трое человек, восемь пострадало.