https://news.day.az/world/1370704.html Жуткое ДТП в России: погибло трое человек, восемь пострадало - ВИДЕО
Жуткое ДТП в России: погибло трое человек, восемь пострадало - ВИДЕО
В Кабардино-Балкарии столкнулись легковушка, маршрутное такси и грейдер.
Day.Az со ссылкой на Вести представляет вашему вниманию кадры жуткого ДТП, вследствие чего погибло трое человек, восемь пострадало.
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