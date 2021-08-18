В Афганистане может разгореться новая гражданская война

Ситуация в Афганистане сложная. Талибы пообещали всем амнистию и гуманное отношение к женщинам. Однако, в стране может разгореться новая гражданская война. Почему?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, это похоже на сюр - в прямом эфире крупнейших западных телеканалов те, с кем 20 лет они воевали в Афганистане. Первую после захвата Кабула пресс-конференцию провели представители движения "Талибан".

"Мы говорим всем жителям Кабула: никто не будет вас преследовать. Вы будете жить в мире. Также мы хотим заверить все страны, в том числе США, что Афганистан не собирается нападать ни на какие государства. Наша цель: не насилие, а закон и порядок. Мы снова сделали страну независимой и изгнали иностранцев​​​. Я бы хотел поздравить всю нацию", - заявил с экранов пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

Список обещаний новой власти выглядит почти как предвыборная программа, в которой талибы, по понятным причинам, не нуждаются. СМИ страны могут работать свободно. Производство наркотиков в Афганистане обязуются остановить. Гарантируют безопасность дипломатов и международных организаций. Женщины смогут получать образование и работать.

"Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки. Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право - вводить исламские законы в нашей стране", - продолжает Муджахид.

Тем временем, не исключено, что в стране может начаться новая гражданская война. В провинцию Панджшер стягиваются военные и бронетехника. Возглавить их хочет сын Ахмад Шаха Масуда - "панджшерского льва". По некоторым данным, он получает поддержку западных спецслужб.

"Мы - первая линия обороны. Мы защищаем и Европу, и весь регион. Афганцы воюют не только за себя, но и за всех остальных", - заявляет Ахмад Масуд.

К чему это приведет - вопрос открытый. Людей у Масуда-младшего, очевидно, мало, а талибы пока контролируют большую часть страны, не только столицу.

В аэропорту Кабула обстановка сложная. Снова звучат выстрелы. Боевики, стоящие в оцеплении вокруг аэропорта, палили в воздух, чтобы оттеснить толпу. Печальный опыт тех несчастных, кто погиб накануне, уцепившись за американский транспортник, кажется, никого ничему не научил.

Предположительно, кадры были сняты с борта того самого самолета: фигурка за бортом - афганец, погиб - при температуре минус 50 и скорости 900 километров в час. Его останки сегодня нашли в отсеке для шасси.

А вот так выглядел грузовой отсек еще одного американского воздушного судна: погрузили в самолет, по разным данным, от 640 до 800 человек. Фото говорит само за себя. Большинство пассажиров проникли самовольно, и экипаж согласился их вывезти, увидев, сколько женщин и детей. Они бегут, опасаясь расправы. Соцсети переполнены слухами о том, что боевики запрещенного в России движения "Талибан" сейчас врываются в дома и расстреливают всех, кто сотрудничал с прежней властью. Впрочем, никаких подтверждений тому, что это на самом деле происходит, нет.

"В городе вторые сутки подряд стоит звенящая тишина, ни одного выстрела. Это после того как талибы объявили комендантский час. Талибские представители еще раз сказали, что у движения "Талибан" самый дружественный подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства и на все наши более конкретные вопросы, связанные с уточнением всего комплекса безопасности, было сказано "да", - говорит посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Талибы объявили широкую амнистию. Утверждают: мстить никому не будут. Призвали всех возвращаться на рабочие места. Пообещали, что предоставят женщинам места в будущем правительстве, и уже разрешили женщинам работать на телевидении. Более того, интервью ведущей афганского TOLOnews дал один из представителей радикального движения.

А еще перед президентским дворцом прошел импровизированный митинг. Его участницы призвали талибов соблюдать права женщин. Манифестанток никто не тронул. При "прежнем" "Талибане" 20 лет назад такое было немыслимым.

Также талибы тогда активно боролись со сферой развлечений. Теперь Интернет забит роликами, как боевики отлично проводят время на спортивных площадках и в парках отдыха. Впрочем, спустя сутки парк этот боевики все же сожгли. Как сообщают СМИ, за пропаганду идолов.

Изменения коснулись и внешнего облика. Боевики на улицах Кабула вместо традиционной одежды с обязательной чалмой щеголяют в новеньком камуфляже, конфискованном со складов бежавшей армии.

Американцы, кстати, не стали ничего уничтожать и все досталось талибам, включая отличный арсенал. Комментаторы уже шутят, что благодаря этим запасам Афганистан может стать крупнейшим поставщиком вооружений в регионе.