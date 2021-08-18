Талибы осваивают брошенное американцами оружие, ЕС признает ошибки

Талибы убили нескольких женщин в Афганистане. Как утверждают журналисты американского телеканала Fox News, расправу учинили за то, что они вышли на улицу без бурки. Тем временем, в Пентагоне утверждают, что талибы на протяжении нескольких месяцев укрывали в стране боевиков группировки "Аль-Каида".

Не успели талибы объявить об амнистии, пообещать с экранов мир во всем Афганистане, как начали охоту на идолов. Первым делом сожгли парк развлечений, где незадолго до этого весело проводили время. Не понравились боевикам "Талибана" скорее всего лошадки на каруселях. Для них - это идолы, которые запрещены в исламе.

На улицах Кабула десятки талибов с оружием и даже ручным гранатометом окружили якобы мародеров. Что было дальше - лучше не знать.

Накануне в ходе столкновений около аэропорта, по данным американских СМИ, пострадали не менее полусотни человек, в том числе женщины и дети. Люди отчаянно пытались добраться до взлетно-посадочной полосы. Но талибы периодически открывали огонь. Боевики же утверждают, что еще 40 человек погибли в аэропорту от рук американских военных, которые сейчас патрулируют летное поле.

Несмотря на риск, тысячи людей до сих пор пытаются покинуть Афганистан. Днем и ночью дежурят у аэропорта. Не исключено, что напрасно.

Даже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже заявила, что Штаты не смогут вывезти всех американцев, не то что афганцев. Великобритания готова принять 25 тысяч беженцев, но не единовременно, в течение нескольких лет. Чили готова приютить всего 10 афганских семей, самый скромный лимит установила Эстония - 10 человек. Учитывая, что крова лишились на данный момент порядка 400 тысяч афганцев, то это капля в море.

Пока западные страны готовы лишь увеличить гуманитарную помощь. Но ситуация без того патовая.

К тому же, как выяснил Wall Street Journal, США отменили поставку доллара в Афганистан. Произошло это еще на прошлой неделе. Планируют также закрыть талибам доступ к резервам МВФ - там порядка 500 миллионов долларов!

Признавать "Талибан" пока не стремится ни Россия, ни США, ни тем более Евросоюз.

"Нам предстоит извлечь множество уроков из того, что произошло. Мы должны признать, что были сделаны ошибки, особенно в оценке военной способности афганской армии. Я думаю, даже талибы не ожидали столь легкой победы", - говорит Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Пока же из гуманитарной помощи у талибов - американское оружие. Причем в изобилии от новейших винтовок, до вертолетов "Блэк Хок".

"У нас нет полной картины того, куда подевалась каждая единица средства обороны. Но точно изрядное количество оказалось в руках "Талибана". Очевидно, что у нас нет мысли, что они радостно привезут его для нас в аэропорт", - говорит Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США.

В арсенале талибов теперь и американский военно-транспортный самолет С-17, на таких же США сейчас вывозят из Афганистана беженцев. С них срываются десятки людей. Останки одного нашли в нише шасси транспортника уже в США. Боевики же передвигаются на них по стране. Ликованием политическое руководство "Талибана" встречали в Кандагаре после визита в Катар.

Афганистан сейчас на грани новой гражданской войны. С севера страны на талибов наступает армия вице-президента Афганистана. Им уже удалось отбить один город в провинции Парван. Рядом находится авиабаза Баграм, если удастся захватить ее - расклад сил значительно изменится.

Ситуацию в Афганистане и подход к ней на следующей неделе обсудят лидеры G7 по видеосвязи. Пока же Белый дом рассматривает возможность введения санкций. Джо Байден хоть как-то пытается отыграть ситуацию.

Но на фоне прихода к власти талибов рейтинг Байдена уже упал до 46 процентов. А все его заявления о том, что предположить такой сценарий развития событий было нельзя, разбивают спецслужбы США, которые признались, что в начале лета предупреждали американского лидера о скором разгроме афганской армии.