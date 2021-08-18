Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана

Члены радикального движения "Талибан" открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В результате стрельбы есть жертвы и пострадавшие.