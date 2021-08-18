https://news.day.az/world/1370774.html Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана
Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана
Члены радикального движения "Талибан" открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В результате стрельбы есть жертвы и пострадавшие.
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