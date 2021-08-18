https://news.day.az/world/1370783.html Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, за последние 24 часа в стране был проведен 294 561 тест на выявление COVID-19.
Результаты 21 692 из них оказались положительными.
183 человека стали жертвами коронавируса.
Число вылечившихся от смертельного заболевания за последние сутки составило 14 636.
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