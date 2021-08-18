Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции

Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, за последние 24 часа в стране был проведен 294 561 тест на выявление COVID-19.

Результаты 21 692 из них оказались положительными.

183 человека стали жертвами коронавируса.

Число вылечившихся от смертельного заболевания за последние сутки составило 14 636.