В аэропорту Кабула нашли брошенного семимесячного ребенка

В аэропорту Кабула во время хаоса, возникшего из-за попытки местных жителей бежать из страны, нашли брошенного семимесячного ребенка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Комсомольская правда", фотографии малыша опубликовало издание Asvaka News Agency в своем аккаунте в Twitter.

Маленького ребенка в майке и шортах нашли в синей корзинке для продовольственных товаров и продуктов прямо на взлетно-посадочной полосе. Очевидцы сообщили, что он плакал. На асфальте рядом с корзиной можно разглядеть тень от колючей проволоки: судя по всему, ребенка оставили около заграждения.

Пока что не известно, где находятся родители или опекуны малыша, а также бросили ли они его намеренно или потеряли в сильной давке и хаосе.