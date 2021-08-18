В Нью-Йорке детей старше 12 лет не будут впускать в рестораны без справки о вакцинации

Новый мандат г. Нью-Йорк о вакцинации вступил в силу во вторник.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно мандату, впредь от всех лиц старше 12 лет, посещающих рестораны, фитнес-центры, развлекательные заведения и другие предприятия, будет требоваться предъявить доказательства о вакцинации против COVID-19.

На веб-сайте администрации города поясняется, что люди могут использовать карточку вакцины Центра по контролю и профилактике заболеваемости, карточку Excelsior Pass штата Нью-Йорк или приложение для смартфонов NYC COVID Safe в качестве доказательства.

Городские власти заявили, что, хотя правило вступило в силу во вторник, оно не будет применяться строго до 13 сентября. После этого предприятия, не соблюдающие правила, будут подвергаться штрафам.

На пресс-конференции во вторник мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что большинство ресторанов и развлекательных заведений поддерживают новые правила и хотят, чтобы их посетители и персонал были в безопасности.

Есть и исключения. Одна владелица ресторана заявила, что она не будет соблюдать новые правила, потому что считает их дискриминационными по отношению к непривитым. В понедельник группа республиканских лидеров провела митинг протеста против мандата. Однако в Соединенных Штатах эта идея набирает обороты. С тех пор как Нью-Йорк объявил о своем мандате, Новый Орлеан и Сан-Франциско объявили о подобных планах, а Лос-Анджелес рассматривает аналогичные меры.