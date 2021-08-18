https://news.day.az/world/1370801.html Reuters: талибы хотят встретиться с экс-членами правительства Афганистана
Reuters: талибы хотят встретиться с экс-членами правительства Афганистана
Лидеры радикального движения "Талибан" в ближайшие 48 часов планируют встретиться с влиятельными членами бывшего правительства Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным агентства Reuters, об этом заявил представитель движения.
По его словам, пока рано говорить о том, будут ли в новом правительстве страны участвовать члены прежних администраций Афганистана.
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