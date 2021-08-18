Реджеп Тайип Эрдоган на выставке IDEF-2021 проявил особый интерес к броневику производства TÜMOSAN - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Международную выставку оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле.
Во время осмотра экспозиции он проявил особый интерес к бронеавтомобилю PUSAT Hybrid, разработанному компанией TÜMOSAN.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель правления Albayrak Group Ахмет Албайрак и заместитель председателя правления Нури Албайрак подробно проинформировали главу государства о броневике.
Они сообщили, что бронеавтомобиль впервые демонстрируется на IDEF-2021. При этом была отмечена важность того, что его силовой агрегат спроектирован за счет внутренних возможностей.
Так, мощность двигателя броневика составляет 310 лошадиных сил.
Планируется установка двигателей этого типа и на другие военно - транспортные средства.
В настоящее время в Турции подобные двигатели уже устанавливаются на 100 бронеавтомобилей, которые в скором времени поступят на вооружение турецкой армии.
В Стамбуле 17-20 августа проходит Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021. На ней также представлена продукция азербайджанского оборонпрома.
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