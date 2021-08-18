В генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что радикальное движение "Талибан" должно получить шанс на формирование собственного правительства и проведение выбранного политического курса. Об этом он заявил в интервью "Би-Би-Си, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Картера, Великобритании следует набраться терпения и позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения.

"Я допускаю, что талибы сегодня могут оказаться более умеренной силой, чем ранее", - отметил Картер.

При этом он подчеркнул, что "Талибан" не является однородной организацией. В его состав входят различные племенные группировки, которые были образованы людьми со всей сельской местности Афганистана.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 с целью обсудить подход к ситуации в Афганистане. Накануне Джонсон и Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили необходимость продолжения тесной координации в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи и поддержки беженцам.