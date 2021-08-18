17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула

По меньшей мере 17 человек получили травмы в результате давки в аэропорту Кабула в среду.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

По его данным, ранее собравшимся вокруг территории аэропорта гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта и визы.