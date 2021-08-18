Германия направит 600 военнослужащих в Афганистан

Правительство Германии одобрило мандат на проведение эвакуации граждан ФРГ, а также афганцев, чья жизнь оказалась в опасности. С этой целью в Афганистан предполагается направить 600 немецких военнослужащих. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle.

При этом правительство ФРГ еще не получило согласие Бундестага (парламента страны) на утверждение данного мандата. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

"Речь идет о том, чтобы спасти жизни немецких граждан, персонала из числа представителей мирового сообщества и других лиц, за которых Германия несет особую ответственность", - гласит текст постановления немецкого правительства.

Основанием проведения этой операции стало ранее полученное согласие афганского правительства на пребывание в стране воинского контингента ФРГ. Ожидается, что миссия немецких военнослужащих продлится до 30 сентября 2021 года. Стоимость проведения спасательной операции оценивается в 40 миллионов евро.

Западные страны начали проводить эвакуацию своих граждан, сотрудников дипломатических миссий, а также афганцев, ранее сотрудничавших с войсками международной коалиции, после захвата Кабула боевиками движения "Талибан" 15 августа. По состоянию на 18 августа власти Германии вывезли из страны лишь 269 человек. Правительство ФРГ подверглось критике из-за запоздалого решения о начале эвакуации.