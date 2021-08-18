Бежавший из Афганистана президент украл из казны 169 миллионов долларов
Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны после прихода "Талибана", украл из казны 169 миллионов долларов. Об этом заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Он назвал побег президента Гани "предательством государства и нации". По конституции Афганистана, если президент умер или сбежал, то руководить страной должен вице-премьер. Вице-премьер Амрулла Салех остался в стране после прихода талибов. Между верными Салеху военными и боевиками продолжаются противостояния. Армия Салеха отбила у талибов район Чарикар в провинции Парван.
Кабул Ашраф Гани покидал на вертолете, набитом деньгами. Наличность привезли на четырех автомобилях. Но не все уместилось в вертолете, часть денег осталась лежать на летном поле.
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