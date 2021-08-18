Американцам перестало хватать воды

Жара, осушившая водоемы, заставит западные штаты США делить воду и импортировать ее из отдаленных мест. Правительство впервые в истории заявило о нехватке воды в реке Колорадо и планирует сократить ее поставки в несколько регионов, передает Day.Az со ссылкой на MarketWatch.

С января 2022 года власти США сократят поставки воды в штаты Аризона и Невада, а также в Мексику. Калифорния пока не входит в этот список. Из-за климатических условий правительство перестанет увеличивать водоснабжение штатов и займется понижением спроса.

Прежде всего сокращение поставок ударит по фермерам Центральной Аризоны. Городам пока не грозят серьезные трудности, потому что они пользуются в Аризоне наивысшим приоритетом в отношении воды на законодательном уровне. Однако более 70 процентов воды в регионе потребляют фермеры.

Самым очевидным решением для федерального правительства является консервация воды в водохранилищах. Повторное использование воды после очистки, в том числе для питья, также целесообразно. Третий вариант - регулировка ценообразования и торговли, чтобы перераспределять воду в стране более рационально.

Сообщение о нехватке воды вызвало бурные обсуждения по поводу ее импорта из отдаленных мест. В мае 2021 года в Аризоне приняли двухпартийную резолюцию, призывающую Конгресс рассмотреть проект трубопровода от реки Миссисипи до Колорадо. Однако эксперты ставят его реализацию под сомнение - на пути будущей трубы находится много географических препятствий, прежде всего Скалистые горы. А город Сент-Джордж в штате Юта предложил построить трубопровод от озера Пауэлл, крупного водохранилища. В этом населенном пункте одни из самых высоких показателей водопотребления в стране.

Заявление властей последовало за прогнозом Бюро мелиорации США о том, что вода в озере Мид упадет ниже отметки 327 метров над уровнем моря. Мид - самое большое водохранилище в США, расположенное на границе Аризоны и Невады, в течении реки Колорадо. К концу года из-за осушения останется лишь 40 процентов объема озера.