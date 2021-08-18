Крупнейшие компании мира начали копить деньги из страха перед коронавирусом

Apple, Google и другие компании стали накапливать наличные. На конец второго квартала баланс крупнейших нефинансовых компаний мира достиг 6,85 триллиона долларов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN. Корпорации нервничают из-за нового варианта коронавируса: "дельта"-штамм распространяется по миру и может нанести ущерб мировой экономике.

Страх перед экономическими потрясениями заставляет технологических гигантов копить деньги: Apple, Microsoft и Alphabet (владелец компании Google) имеют на своих балансах в общей сложности 460 миллиардов долларов. Amazon накопил почти 90 миллиардов, Facebook - больше 64 миллиардов долларов.

Наращивают свои резервы не только технологические корпорации. В декабре у американской холдинговой компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффету, на счету было 138,3 миллиарда долларов, а на конец июня эта сумма выросла до 144,1 миллиарда. Корпорации увеличили свои сбережения - и уровень долга - за счет низких процентных ставок, благодаря которым смогли занять больше денег.

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"Ранее мы предполагали, что к этому времени компании начнут использовать наличные", - рассказал Кристофер Харви, глава подразделения по управлению капиталом в Wells Fargo. - "Но компании тратят деньги на обратный выкуп, дивиденды и слияния. Стоимость финансирования сейчас невероятно дешевая, поэтому фирмы выпускают долговые обязательства, а денежные средства на их счетах продолжают накапливаться".

Участники рынка ждут от Федеральной резервной системы США (ФРС) повышения краткосрочных процентных ставок в 2022 году, что приведет к снижению объема занимаемых компаниями денег. Брать средства в долг станет дороже при более высоких ставках, и корпорации смогут начать использовать свои деньги на увеличение инвестиций и на повышение зарплаты сотрудникам.

Страх перед "дельта"-штаммом сильно влияет на экономику. Компании все еще боятся тратить наличные и предпочитают оставлять их на балансе, инвесторы неохотно рискуют деньгами, а цены на нефть падают из-за низкого спроса. Экономика Китая уверенно восстанавливалась после пандемии, но из-за нового варианта коронавируса ее рост во втором квартале оказался ниже ожиданий экспертов.