Афганские беженцы вышли на протест перед зданием ООН в Бишкеке

Несколько десятков афганских беженцев вышли на протест перед зданием ООН в Бишкеке, требуя выдать им гражданство Киргизии или вывезти за границу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал 24.kg.

Как утверждают недовольные, многие из них живут в республике уже 18-20 лет по мандату беженцев, но не могут получить от властей никаких документов. "Мы хотим, чтобы нам либо дали гражданство Кыргызстана, либо отправили в такие страны, как Канада или Америка", - заявил один из участников акции.

Отмечается, что сотрудники ООН так и не вышли к протестующим. На вопросы демонстрантов по номеру горячей линии в представительстве организации также ответить не смогли. О столкновениях или случаях вандализма на акции не сообщалось.

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Ранее профессор ВШЭ и главный научный сотрудника Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев раскрыл опасность наплыва афганских беженцев в Среднюю Азию для России. Он заверил, что мигранты могут спровоцировать экономическую и политическую дестабилизацию в регионе, из-за чего на Север отправятся десятки тысяч местных жителей.

"У России уже есть такой опыт - волна беженцев после падения режима (бывшего президента Афганистана) Мохаммада Наджибуллы и таджиков, спасающихся от гражданской войны", - сказал Казанцев.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Управление страной перешло к временному совету, впоследствии он передаст власть радикалам напрямую. Туда вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и часть бывших правительственных чиновников. Действующий президент Ашраф Гани бежал за пределы страны.