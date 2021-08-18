Трамп спрогнозировал попадание 40 тыс. американцев в заложники талибов

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что примерно 40 тысяч американских граждан, покидающих Афганистан, могут оказаться в заложниках у движения "Талибан".

"Подумайте, что происходит сейчас. "Талибан" - это хорошие бойцы, я говорю вам, мы должны отдать им должное. "Талибан" окружил аэропорт. Кто знает, как они отнесутся. Если они умны, то должны позволить американцам улететь", - цитирует Трампа ТАСС, передает Day.Az.

Он отметил, что ранее захватывали в плен двух-трех американских заложников, но 40 тысяч американцев в плен не попадали никогда.

"Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией. 40 тысяч потенциальных заложников, минимум 11 тысяч, но это может быть 40 тысяч. Никто не знает, насколько много", - резюмировал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана под руководством действующего лидера страны Джо Байдена стал самым большим унижением для США.

По его мнению, для США настали "ужасные времена".