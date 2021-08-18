Экс-правительство Афганистана попросило у талибов убежища в Катаре

Делегация бывший членов правительства Афганистана во время переговоров попросила талибов предоставить им временное убежище в Катаре, сообщает Day.Az со ссылкой на афганское агентство "Пажвок".

"Делегация (...) попросила убежища в Дохе до создания инклюзивного правительства в Афганистане", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что талибы заявили о желании встретиться с высокопоставленными членами прошлого правительства Афганистана в течение 48 часов.

Напомним, радикальное террористическое движение "Талибан" 15 августа объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. Западные страны пытаются эвакуировать своих граждан и дипломатов.

Талибы обещали соблюдать права человека в Афганистане и даже допустить женщин к управлению страной. Посол РФ сообщал, что талибы ведут себя в Кабуле "ответственно и цивилизованно".