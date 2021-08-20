В зоопарке Валенсии животных освежают мороженым и искусственным дождем

Во время изнуряющей жары, накрывшей всю Испанию, работники зоопарка Валенсии еще внимательнее следят за комфортом его обитателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, создание специальных условий не ограничивается только расширением теневых зон и освежающим искусственным дождем. Прохладительной традицией для всех животных зоопарка является также возможность полакомиться мороженым и шербетами, которые готовятся из любимых деликатесов каждого из них. Фрукты, овощи, соки или мюсли для травоядных животных превращаются в эти жаркие дни в самое настоящее мороженое. Для плотоядных же мороженое делают из рыбы, червей и сырого мяса.

Протокол летнего сезона включает в себя также специальную летнюю диету, которая содержит больше воды и меньше калорий. Дизайн зоопарка продуман таким образом, чтобы все виды животных могли наслаждаться тенью и освежающими водоемами.