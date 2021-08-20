Машинист устроил свидание в метро и дал девушке поуправлять поездом

В Бруклине 32-летний машинист метро Террел Харрис решил устроить свидание с возлюбленной на работе и разрешил ей поуправлять пассажирским поездом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что его девушка, 28-летняя Доминик Белгрейв, опубликовала в Instagram фотографии, на которых она и ее возлюбленный держатся за руки и вместе управляют поездом с пассажирами.

"Да, это я сейчас управляю поездом", - заявила Белгрейв в одном из роликов в сторис. В другом видео она стояла у системы управления одна. Спустя некоторое время публикации были удалены, однако на запись обратили внимание коллеги машиниста.

Вскоре ролик дошел до одного из руководителей Управления пассажирского транспорта Нью-Йорка, который доложил о произошедшем в полицию.

Харриса отстранили от работы.

"На этом вопиющем видео запечатлен машинист поезда, который подвел жителей Нью-Йорка и предал их доверие, подвергнув их опасности. Я хочу заверить всех пассажиров, что он отстранен от работы и больше не будет допущен к управлению поездами", - заявил временно исполняющий обязанности президента Управления пассажирского транспорта Нью-Йорка Крейг Сиприано.

В ближайшее время следователи допросят Белгрейв.